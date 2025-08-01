Новосибирца осудили на 5,5 лет за экстремистские комментарии в интернете

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор новосибирцу Вячеславу Куприянову по делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 280.4 УК РФ) и призывах к деятельности против безопасности РФ (ч. 2 ст. 205.2). Подсудимому назначили 5,5 лет лишения свободы, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

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По версии следствия, фигурант дела выступал против проведения СВО. Кроме того, размещал в интернете комментарии, направленные на оправдание терроризма, а также содержащие призывы к оказанию финансовой помощи Украине.

Уголовное дело в отношении новосибирца было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

Александра Стрелкова