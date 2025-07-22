Принцип нищих

Росстат раскрыл данные о количестве жителей с доходами ниже уровня бедности в Черноземье по итогам 2024 года. По данным официальной статистики, бедных стало меньше во всех областях макрорегиона в среднем на 6%. С оценкой не согласны социологи: в Воронежской области, где, по данным Росстата, показатель бедности один из самых низких, 15% жителей считают свое финансовое положение «плохим», показал опрос. Эксперты считают, что статистически уровень бедности действительно снизился благодаря росту зарплат, однако изменения могут ощущаться «не так остро» из-за растущих цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серьезные проблемы с бедностью Росстат фиксирует в Тамбовской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Серьезные проблемы с бедностью Росстат фиксирует в Тамбовской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В региональных органах Росстата сообщили «Ъ-Черноземье», что уровень бедности по итогам 2024 года (последние доступные данные в региональном разрезе) сократился во всех шести областях макрорегиона. В категорию «бедных» официальная статистика РФ включает граждан, работающих и пенсионеров, с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума, в Черноземье он колеблется от 12,5 тыс. руб. до 14,4 тыс. руб. Всего за чертой бедности в шести регионах живут 380 тыс. человек — это, например, больше населения Белгорода. Судя по данным Росстата, в среднем число бедных в макрорегионе снизилось за год на 6,2%.

Самый низкий уровень бедности в Черноземье демонстрирует Белгородская область. Доходы меньше прожиточного минимума, который составляет в регионе 13,3 тыс. руб., имеют 4,4% населения (5,6% в 2023-м), или 66 тыс. человек. Среднемесячная номинальная заработная плата в Белгородской области оценивается в 72,9 тыс. руб. В Воронежской области доходы меньше прожиточного минимума в 12,5 тыс. руб. в прошлом году получали 5,4% жителей (6,7% годом ранее), или 122,8 тыс. человек. При этом в среднем зарплата в регионе — около 63,4 тыс. руб.

В Липецкой области за чертой бедности живет 6% населения (6,7% годом ранее). Это 67 тыс. человек с доходами ниже 13,6 тыс. руб. при средней зарплате в 66,9 тыс. руб. В Курской области показатель бедности снизился в 2024-м с 7,4 до 6,3%. 66,8 тыс. человек в регионе получают менее 14,1 тыс. руб., а средняя зарплата при этом составляет 73,5 тыс. руб.

В Орловской области доля бедного населения снизилась сразу на 2,6 процентных пункта — с 9,5% в 2023 году до 6,9% в 2024-м. Это 47,8 тыс. человек с доходом ниже 14,4 тыс. руб. при средней зарплате в 63,6 тыс. руб. Самый высокий уровень бедности в Черноземье, по оценкам Росстата, сохраняется в Тамбовской области — 7,9% (9,8% в 2023-м). В регионе 75,5 тыс. человек имеют доходы менее 14,2 тыс. руб. в месяц. Средняя зарплата в регионе тоже самая низкая в Черноземье — 55,1 тыс. руб.

Еще два года назад каждый десятый житель Тамбовской области находился за чертой бедности, получая меньше чем 14,2 тыс. руб. в месяц. Сейчас — каждый 13-й.

В институте общественного мнения «Квалитас» сообщили «Ъ-Черноземье» результаты опроса населения Воронежа в мае на тему финансового благосостояния: 2,5% жителей считают себя бедными, еще 12% указывают на «плохое материальное положение». 41% считает свой заработок «удовлетворительным», такая же часть — «хорошим». «Отличным» свое финансовое положение считают лишь менее 4% воронежцев. Исследование проводилось 26–31 мая 2025 года, всего было опрошено 600 человек методом телефонного интервью, в нем участвовали жители Воронежа старше 18 лет.

Исполнительный директор «Квалитаса» Александр Романович отмечает:

«Хотя зарплаты увеличились, растущие цены нивелируют положительный эффект в глазах жителей»

«Происходит гонка зарплат из-за нехватки кадров, однако по самоощущениям люди богаче не становятся. Кроме того, произошло еще большее расслоение — пенсия значительно отстает от существующей инфляции, в то время как добровольцы, отправившиеся на СВО, резко улучшают свое материальное положение. Однако надо понимать, что тенденция к повышению заработной платы постепенно затормаживается, потому что многие компании просто не получают достаточную прибыль»,— отметил господин Романович.

Кандидат экономических наук, директор Центра межрегиональных исследований Воронежского госуниверситета Дмитрий Ломсадзе отметил, что одна из причин снижения уровня бедности в официальной статистике — изменение методики оценки у Росстата. «Теперь при подсчете доходов включается ранее не учитываемый заработок: пассивные доходы, банковские операции в ходе теневой самозанятости, предпринимательская деятельность. Это в том числе повлияло на тенденцию,— говорит господин Ломсадзе.— Впрочем, нельзя отрицать и того, что у людей поднялись реально располагаемые доходы за счет роста заработных плат в оборонной промышленности, аграрной сфере, сегментах импортозамещения. На фоне роста занятости безработица сокращается, работникам стараются предоставлять все лучшие условия оплаты труда».

С этим не согласился кандидат экономических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Липецкого филиала РАНХиГС Олег Макаров. Он предположил, что «многие так называемые “бедные” просто получают часть зарплаты наличными в конвертах», поэтому оценка официальной статистики может быть необъективной.

Ульяна Ларионова