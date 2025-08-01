Из колонии-поселения под Уфой сбежал осужденный мужчина

В республике Башкортостан объявили в розыск осужденного Собира Тургунбоева. Он сбежал из колонии-поселения в микрорайоне Шакша города Уфы. Об этом сообщили «РИА Новости» в ГУФСИН по республике.

По данным ведомства, осужденный «самовольно покинул участок колонии-поселения». Правоохранители ведут поиск беглеца. По данным Telegram-канала Mash Batash, осужденный родом из Узбекистана. Его приговорили к 2,5 годам колонии за кражу.

В колониях-поселениях, в отличие от других исправительных учреждений, заключенные содержатся без охраны. Они носят гражданскую одежду, могут иметь при себе ценные вещи, свободно распоряжаются деньгами. Также у осужденных в таких колониях нет ограничений на свидания и прием посылок.

Никита Черненко