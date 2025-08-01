В Курске планируют открыть Кадетский корпус Росгвардии на 350 человек

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и директор Росгвардии Виктор Золотов заложили первый камень в основание Кадетского корпуса ведомства, который планируют построить в Курске. Как сообщил глава региона, площадь училища составит 64 тыс. кв. м. Оно будет рассчитано на 350 кадетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый камень в основании Курского кадетского корпуса Росгвардии

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Первый камень в основании Курского кадетского корпуса Росгвардии

Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

Корпус появится на окраине облцентра, где находится заброшенный бывший пионерский лагерь. Под учреждение отведено 6 га, они уже освобождены от полуразрушенных построек. Рядом расположена река — у нее планируют сделать пирс и базу для водных видов спорта для кадетов.

Кроме того, проект училища предполагает учебный корпус, два жилых и один спортивный. Последний будет включать бассейн.

Это первое подобное учреждение в регионе. Ему присвоят имя Героя России, командира огневой группы спецназа Росгвардии Марата Тибилова, погибшего в курском приграничье этой весной. Приоритет при поступлении будет отдан детям погибших росгвардейцев и сотрудников других силовых структур.

Кроме того, во время визита Виктора Зотова было подписано соглашение о взаимодействии Росгвардии и властей Курской области.

Алина Морозова