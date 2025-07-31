Полиция задержала 9 мигрантов после рейда по гаражному кооперативу на Шафировском

В Петербурге полицейские провели очередной миграционный рейд — на этот раз силовики прошлись с проверкой по территории гаражного кооператива в Красногвардейском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка.

Речь идет о гаражном массиве на Шафировском проспекте. По оперативным данным, он стал местом нелегального проживания иностранцев. Полицейские проверили около 300 сотрудников местных автомастерских.

«Несколько десятков рабочих оказались иностранными гражданами. Большинство из них проживают в Петербурге на законных основаниях. Вместе с тем девять мигрантов находились на территории России нелегально. Они доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности. В ближайшее время будет решен вопрос об их выдворении из страны»,— сообщили в региональном ГУ МВД.

Также полиция проверила автомобили на территории кооператива. Всего правоохранители досмотрели 67 машин. Было выявлено несколько правонарушений, касающихся тонировки стекол и актуальности номерных знаков. Владельцев авто привлекли к административной ответственности.

«Полиция Петербурга продолжает рейды по локациям, представляющим оперативный интерес, с целью профилактики правонарушений»,— добавили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейские проверили почти 600 иностранцев в ходе рейда на стройке у Пулково.

Дарья Астанина