Giorgio Armani оштрафовали на €3,5 млн из-за условий труда

Итальянское управление по контролю за рыночной конкуренцией (AGCM) оштрафовало производителя товаров класса люкс Giorgio Armani на €3,5 млн за «недобросовестные коммерческие практики». Речь идет о том, что компания и одно из ее подразделений «выпускали вводящие в заблуждение заявления об этической и социальной ответственности, которые противоречили реальным условиям труда, обнаруженным у ее поставщиков и субподрядчиков».

По мнению AGCM, Giorgio Armani заявляла о внимательном отношении к условиям труда, безопасности и правам работников, одновременно с этим передавая значительную часть производства поставщикам без надлежащих проверок условий труда у них. Регулятор отметил, что у некоторых из поставщиков и субподрядчиков были зафиксированы антисанитарные условия труда, несоблюдение техники безопасности и другие нарушения и что в Giorgio Armani знали об этом.

В компании выразили «разочарование и горечь» из-за решения регулятора, сообщив, что она собирается обжаловать его в суде.

Ранее миланский суд помещал под судебный контроль Giorgio Armani и других производителей люксовых товаров, в том числе Valentino и Christian Dior, из-за использования незаконного труда в Китае.

Яна Рождественская