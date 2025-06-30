ВС РФ назвал законным признание недобросовестным поставщиком компании в Ленобласти
Верховный суд РФ подтвердил обоснованность решения Ленинградского УФАС о внесении коммерческой компании в реестр недобросовестных поставщиков. Речь идет об ООО «Гефест», которое ранее было включено антимонопольщиками в этот список из-за срыва монтажа системы оповещения.
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Как сообщили в региональном УФАС, госконтракт на сумму 25 млн рублей предусматривал монтаж системы оповещения в Тосненском районе Ленобласти, однако подрядчик не уложился в сроки, поставил низкокачественное оборудование и не разместил необходимые документы в ЕИС. В результате районная администрация была вынуждена расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.
Суд высшей инстанции установил, что подрядчик действовал недобросовестно: не уведомил заказчика о проблемах, не приостановил работы, не подтвердил внештатные обстоятельства и предоставлял противоречивую информацию.
Включение в РНП на два года признано справедливой мерой для защиты бюджетных средств и предотвращения подобных нарушений в будущем, уточняется в сообщении антимонопольной службы.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербургское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков компанию ООО «Грин Лайн», сорвавшую сроки контракта на поставку расходных материалов для Дома детского творчества.