ВС РФ назвал законным признание недобросовестным поставщиком компании в Ленобласти

Верховный суд РФ подтвердил обоснованность решения Ленинградского УФАС о внесении коммерческой компании в реестр недобросовестных поставщиков. Речь идет об ООО «Гефест», которое ранее было включено антимонопольщиками в этот список из-за срыва монтажа системы оповещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном УФАС, госконтракт на сумму 25 млн рублей предусматривал монтаж системы оповещения в Тосненском районе Ленобласти, однако подрядчик не уложился в сроки, поставил низкокачественное оборудование и не разместил необходимые документы в ЕИС. В результате районная администрация была вынуждена расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

Суд высшей инстанции установил, что подрядчик действовал недобросовестно: не уведомил заказчика о проблемах, не приостановил работы, не подтвердил внештатные обстоятельства и предоставлял противоречивую информацию.

Включение в РНП на два года признано справедливой мерой для защиты бюджетных средств и предотвращения подобных нарушений в будущем, уточняется в сообщении антимонопольной службы.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Санкт-Петербургское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков компанию ООО «Грин Лайн», сорвавшую сроки контракта на поставку расходных материалов для Дома детского творчества.

Андрей Цедрик