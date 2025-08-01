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The Athletic назвал россиян, которые первыми должны войти в Зал славы хоккея

Портал The Athletic опубликовал список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые должны быть введены в Зал хоккейной славы сразу после завершения карьеры. 

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Jaylynn Nash / Getty Images

Андрей Василевский

Андрей Василевский

Фото: Mike Carlson / Getty Images

Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

Фото: Christian Petersen / Getty Images

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Александр Овечкин

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Евгений Малкин

Фото: Bruce Bennett / Getty Images

Никита Кучеров

Фото: Jaylynn Nash / Getty Images

Андрей Василевский

Фото: Mike Carlson / Getty Images

Сергей Бобровский

Фото: Christian Petersen / Getty Images

Для включения в Зал хоккейной славы после завершения карьеры игрока должно пройти минимум три года. Это правило действует для большинства случаев, однако были исключения. Например, канадец Уэйн Гретцки был введен в Зал славы сразу после завершения карьеры в 1999 году.

The Athletic включил в список пятерых российских хоккеистов:

  • Александр Овечкин — форвард «Вашингтон Кэпиталс», рекордсмен НХЛ по количеству шайб в регулярным чемпионатах НХЛ (897), обладатель Кубка Стэнли (2018);
  • Евгений Малкин — форвард «Питтсбург Пингвинс», трехкратный обладатель Кубка Стэнли (20009, 2016, 2017);
  • Никита Кучеров — форвард «Тампа-Бей Лайтнинг», двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021);
  • Андрей Василевский — голкипер «Тампа-Бей Лайтинг», двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021);
  • Сергей Бобровский — голкипер «Флорида Пантерс», двукратный обладатель Кубка Стэнли (2024, 2025).

Также в рейтинг вошли канадцы Сидни Кросби, Конор Макдэвид, Стивен Стэмкос, Нейтан Маккинон и Дрю Даути, американцы Патрик Кейн и Джонатан Куик, шведы Эрик Карлссон и Виктор Хедман, словенец Анже Копитар и немец Леон Драйзайтль.

Таисия Орлова

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