The Athletic назвал россиян, которые первыми должны войти в Зал славы хоккея

Портал The Athletic опубликовал список игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые должны быть введены в Зал хоккейной славы сразу после завершения карьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Овечкин Фото: Patrick Smith / Getty Images Евгений Малкин Фото: Bruce Bennett / Getty Images Никита Кучеров Фото: Jaylynn Nash / Getty Images Андрей Василевский Фото: Mike Carlson / Getty Images Сергей Бобровский Фото: Christian Petersen / Getty Images Следующая фотография 1 / 5 Александр Овечкин Фото: Patrick Smith / Getty Images Евгений Малкин Фото: Bruce Bennett / Getty Images Никита Кучеров Фото: Jaylynn Nash / Getty Images Андрей Василевский Фото: Mike Carlson / Getty Images Сергей Бобровский Фото: Christian Petersen / Getty Images

Для включения в Зал хоккейной славы после завершения карьеры игрока должно пройти минимум три года. Это правило действует для большинства случаев, однако были исключения. Например, канадец Уэйн Гретцки был введен в Зал славы сразу после завершения карьеры в 1999 году.

The Athletic включил в список пятерых российских хоккеистов:

Александр Овечкин — форвард «Вашингтон Кэпиталс», рекордсмен НХЛ по количеству шайб в регулярным чемпионатах НХЛ (897), обладатель Кубка Стэнли (2018);

Евгений Малкин — форвард «Питтсбург Пингвинс», трехкратный обладатель Кубка Стэнли (20009, 2016, 2017);

Никита Кучеров — форвард «Тампа-Бей Лайтнинг», двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021);

Андрей Василевский — голкипер «Тампа-Бей Лайтинг», двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021);

Сергей Бобровский — голкипер «Флорида Пантерс», двукратный обладатель Кубка Стэнли (2024, 2025).

Также в рейтинг вошли канадцы Сидни Кросби, Конор Макдэвид, Стивен Стэмкос, Нейтан Маккинон и Дрю Даути, американцы Патрик Кейн и Джонатан Куик, шведы Эрик Карлссон и Виктор Хедман, словенец Анже Копитар и немец Леон Драйзайтль.

Таисия Орлова