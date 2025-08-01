Школы Нижегородской области переведут в Max

Общеобразовательные школы Нижегородской области начнут переходить в национальный мессенджер Max с сентября. Процесс перехода продлится два месяца. Об этом министр образования и науки региона Михаил Пучков сообщил на странице «ВКонтакте».

Речь идет об образовательной платформе «Сферум», которая уже работает в мессенджере Max в тестовом формате. «Он ("Сферум".— "Ъ") сохранит все функции, предназначенные для школы и учителей, а также предоставит новые возможности»,— написал господин Пучков.

Министр сообщил, что сам уже пользуется новым мессенджером, созданным разработчиками VK. Он назвал Max элементом «современной безопасности и независимости страны». Мессенджер запустили в бета-версии в марте. В июне число пользователей достигло 1 млн человек.