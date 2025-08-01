В Сочи полицейские изъяли у приезжего 23 грамма синтетических наркотиков

В Сочи правоохранительные органы задержали 33-летнего приезжего, у которого изъяли синтетические наркотики общей массой более 23 граммов. Об этом сообщила пресс-служба УВД по Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД по Сочи Фото: пресс-служба УВД по Сочи

На улице Поселковой при виде полицейских подозреваемый попытался избавиться от 24 свертков. Правоохранители изъяли свертки и установили координаты еще пяти закладок, оборудованных в Центральном районе города.

Экспертиза установила, что изъятые вещества — производное метилэфедрона и МДМА.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за попытку сбыта наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Дмитрий Холодный