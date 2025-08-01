В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя пять часов

В Республике Татарстан в 11:46 мск отменили режим «Беспилотная опасность», который действовал с 06:40 утра. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя 5 часов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане отменили режим беспилотной опасности спустя 5 часов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Режим безопасности продлился около пяти часов. Информации о введении ограничений в аэропортах республики в этот период не поступало.

Это уже второй случай введения режима «Беспилотная опасность» в Татарстане за эту неделю. Ранее, 31 июля аналогичные меры действовали с 07:18 до 13:40 — около шести с половиной часов.

На прошлой неделе режим беспилотной опасности в республике вводился шесть дней подряд начиная со вторника, 22 июля.

Анар Зейналов