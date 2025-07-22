В Татарстане спустя шесть часов отменен режим беспилотной опасности

На территории Татарстана отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Мера действовала более 6 часов с 01:42 до 08:02. О закрытии аэропортов в Татарстане не сообщалось. Сегодня ночью были введены ограничения на работу воздушных гаваней в Самаре и Калуге.

По данным Минобороны, ночью были над российскими регионами было уничтожено 35 беспилотников. Три из них ликвидировали над Самарской областью.

Диана Соловьёва