«Россети Новосибирск» пресекли хищение электроэнергии почти на 226 млн рублей

За первое полугодие 2025 года энергетики в Новосибирской области зафиксировали незаконное потребление более 36 миллионов кВт*ч электроэнергии на общую сумму около 226 миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС» Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Сотрудники «Россети Новосибирск» провели масштабную проверку, охватившую более 111 тысяч потребителей региона. По результатам рейдов было составлено почти 230 актов о нарушениях.

В борьбе с энерговоровством компания применяет комплексный подход. За полгода установлено 9 960 «умных» счетчиков, которые не только фиксируют потребление, но и ограничивают превышение разрешенной мощности. Кроме того, реализуется программа по установке технических учетов в распределительной сети.

Эффективное противодействие хищениям обеспечивается также благодаря тесному взаимодействию с правоохранительными органами. За отчетный период полицией рассмотрено 91 обращение от специалистов сетевой организации по фактам энерговоровства.

Борьба с незаконным потреблением электроэнергии важна не только для энергетиков, но и для всех жителей региона. Пресечение хищений позволяет снизить нагрузку на сети и обеспечить стабильное электроснабжение. Кроме того, самовольное подключение к энергообъектам может стать причиной пожара, а также стоить нарушителям здоровья и даже жизни.

Потребители могут помочь в борьбе с энерговорами, сделать это очень просто – позвоните по телефону доверия 8 (383) 289-41-00 или заполните форму в разделе «Сообщить о хищении» на сайте eseti.ru. За достоверную и не анонимную информацию предусмотрено вознаграждение.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»