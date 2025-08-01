Брасс на вирус дал серебро

Главной звезде самого нового поколения российских пловцов по-настоящему упорно побороться за золото на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре на коронной дистанции помешала болезнь. Обладательница мирового рекорда Евгения Чикунова отстала на 200-метровке брассом от олимпийской чемпионки американки Кейт Дугласс почти на полторы секунды, но, кажется, сама удивилась, что, перенеся ротавирусную инфекцию, смогла завоевать серебро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ротавирус, который Евгения Чикунова подхватила за пару дней до финального заплыва на 200 м брассом, помешал ей побороться за золото чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters Ротавирус, который Евгения Чикунова подхватила за пару дней до финального заплыва на 200 м брассом, помешал ей побороться за золото чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Про ротавирус, который в Сингапуре уже успел навредить многим — и американцам, и австралийцам, а теперь, как выяснилось, добрался и до российской команды, Евгения Чикунова рассказала уже после того, как ее заплыв завершился. А пока не рассказала, он, конечно, выглядел для всех, кто кое-что понимает в плавании и переживает за вернувшуюся на топ-турниры после долгого перерыва отечественную сборную, не то чтобы жутким конфузом, но без каких-либо оговорок большим разочарованием точно. Ведь это первенство, казалось, должно было стать первенством Чикуновой.

В составе российского отряда, отправившегося на него, львиная доля — спортсмены, которые регулярно выступали на элитном уровне еще до 2022 года, до санкций, до изоляции. Но есть несколько юнцов — таких, что созрели уже после их введения, в период, когда приходилось выступать исключительно на внутреннем фронте. И Евгения Чикунова — самая яркая представительница этой группы.

Сейчас Евгении Чикуновой 20. Но школьницей она успела выступить еще на позапрошлой Олимпиаде — в Токио в 2021 году. А потом талант брассистки расцветал бурными темпами.

Победы на основных взрослых российских турнирах, рекорды. В том числе феноменальный, чуть ли не на полторы секунды лучше прежнего, мировой рекорд на любимой 200-метровке в 2023 году. От соблазна сравнивать результаты Евгении Чикуновой с результатами тех, кто, в отличие от нее, имел возможность биться за по-настоящему престижные награды, некуда было деться. И вывод всегда выглядел очевидным: если бы Чикунову допустили, то не видать, скорее всего, этим пловчихам золота. Например, взявшая его год назад на парижской Олимпиаде американка Кейт Дугласс в 50-метровом бассейне никогда не была такой стремительной, как россиянка.

И вот наконец у Евгении Чикуновой появился шанс подтвердить эти предположения. Да, строго говоря, она в Сингапуре их подтверждала: обошла Кейт Дугласс в предварительных заплывах, в полуфинале. А потом был финал, который для человека, не знающего решающего нюанса, превратился в жестокий аттракцион: это когда все время уверен в том, что интрига жива, а затем вдруг осознаешь, что на самом деле интрига — испаряющаяся на глазах иллюзия.

Кейт Дугласс разогналась мощно. Так, что довольно далеко позади осталась не только Евгения Чикунова, но и график ее мирового рекорда.

Впрочем, при желании в этом можно было обнаружить даже повод повысить котировки россиянки. Хорошо известно, как Чикунова раскладывается на 200-метровке: в монстра она трансформируется на второй половине, а первую проходит относительно спокойно. А Дугласс, надо полагать, испугавшись, что, если будет плыть в обычном своем темпе, непременно проиграет, как проигрывала в Сингапуре до этого, решила рискнуть, сразу взвинтить его. И не исключено, вот-вот скиснет, потому что вряд ли же готова именно так, вровень с мировым рекордом, все время плыть.

Кейт Дугласс действительно сдавала, но — слегка. А Евгения Чикунова действительно добавляла, но не так, чтобы американка почувствовала ее дыхание.

За 50 метров до финиша их разделяла секунда с гаком. Было, разумеется, ощущение, что это еще не приговор, что Чикунова, как уже бывало, серией гребков внезапно ускорится, словно добравшийся до верхней точки перевала и рванувший на спуск велосипедист, однако таким ускорением тут и не пахло. Дугласс без проблем отстояла свою позицию, хоть и отпустила рекордную планку далеко от себя.

А вскоре Евгения Чикунова, которая на стометровке была пятой, делилась своей болью, к которой, правда, была подмешана и капелька радости. Оказалось, что ротавирус она подхватила буквально за пару дней до финала и пыталась вместе с тренерами, врачами все поправить в экстремально короткие сроки. До конца поправить, естественно, не получилось. «Результат имеем на табло»,— резюмировала она. И добавляла, что «при своем состоянии» — таком, что почти «вырубило» на заключительном 50-метровом отрезке,— им довольна. Хотя было видно, что удовольствие это, конечно, ниже среднего.

Алексей Доспехов