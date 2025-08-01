Четыре человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Вечером 31 июля в результате ударов ВСУ по Белгородской области пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирная жительница была ранена при обстреле Шебекина. Бойцы самообороны доставили ее в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи пациентку отпустили домой. В трех частных домовладениях выбиты окна, повреждены кровли, заборы и надворные постройки.

На участке автодороги Красная Яруга — Сергиевка БПЛА атаковал легковой автомобиль. Мирный житель получил осколочные ранения ноги. После оказания медпомощи в Краснояружской ЦРБ его отправили на амбулаторное лечение. Транспортное средство повреждено.

Также в районе шебекинского поселка Шамино три дрона ударили по грузовику. Двое мирных жителей получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Их доставили в горбольницу №2 в облцентре. От госпитализации граждане отказались. Транспортное средство сгорело.

Кроме того, ВСУ атаковали участок автодороги Архангельское — Шамино, село Смородино в Грайворонском округе, поселок Октябрьский в Белгородском районе, райцентры Красная Яруга и Ракитное, село Волчья Александровка Волоконовского района. В результате никто не пострадал, однако разрушения получили семь частных домовладений, 13 автомобилей, коммерческое предприятие и два трактора.

Алина Морозова