Директор «Рыбинской генерации» покидает пост

Джамшед Рахимов 4 августа покинет пост директора ООО «Рыбинская генерация», учредителем которого является МБУ «Дорожно-эксплуатационное строительство» Рыбинска. Комментарий господина Рахимова публикует предприятие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Рыбинская генерация» Фото: «Рыбинская генерация»

«Моя миссия как директора Рыбинской генерации исполнена в полном объеме. Мы выявили причины формирования кризиса в теплоэнергетике города, нашли способы их устранения. В переходный период не потребуется кризисное управления – нужно будет следовать утвержденным программам. Считаю правильным для себя на этом завершить работу в Рыбинске»,— объяснил Джамшед Рахимов.

Он добавил, что при необходимости готов оказывать консультационные услуги. Вместе с ним предприятие покидает технический директор Дмитрий Менькин. Оба начали работать в «Рыбинской генерации» с начала 2025 года. Исполнять обязанности директора предприятия будет начальник управления капитального строительства Антон Персичкин.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в июне суд принял решение о расторжении концессионного соглашения в сфере рыбинской теплоэнергетики, по которому в 2019 году администрация города передала в концессию имущество «Теплоэнерго» принадлежащему ПАО «ТГК-2» ООО «Рыбинская генерация». В ремонт сетей организация обязалась вложить около 1 млрд руб.

В 2022 году и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков заявил, что условия соглашения не выполняются, а количество аварий на сетях только растет. «Рыбинская генерация» была продана муниципальному предприятию «Дорожно-эксплуатационное строительство». Сети и котельные фактически вернулись под контроль администрации города, но из-за действующей концессии предприятию не могли выделять финансирование из бюджета.

Теперь сети и котельные вернутся в МУП «Теплоэнерго», а затем город передаст полномочия в сфере теплоснабжения на областной уровень. Произойдет это 1 января 2026 года. Эти действия позволят получить деньги из бюджетов разных уровней на реконструкцию систем теплоснабжения.

Алла Чижова