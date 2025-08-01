В регионах «тюменской матрешки» число изъятых фальшивых купюр снизилось вдвое

В первом полугодии 2025 года в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра, ЯНАО) изъяли 21 фальшивую банкноту, что почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в отделении Банка России по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На юге Тюменской области обнаружено 16 подделок, в Югре — четыре, а на Ямале — одна. Более половины подделок составили банкноты номиналом 1 тыс. руб., а на пятитысячные купюры пришлось 40% от всего количества фальшивых купюр.

Обычно подделки сбывают в небольших магазинах, торговых киосках, на заправках, где отсутствуют приборы проверки подлинности банкнот, а продавцы могут не знать, как отличить их от настоящих купюр. «При наличных расчетах люди не всегда проверяют банкноты на подлинность, а кассиры в магазинах с особой бдительностью относятся только к пятитысячным. Поэтому выросла доля выявленных поддельных банкнот номиналом 1 тыс. руб. Ранее около 70% обнаруженных фальшивок приходилось на банкноты самого высокого номинала»,— рассказала заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Напомним, на территориях «тюменской матрешки» в 2024 году изъяли из оборота 65 поддельных купюр, что в семь раз меньше по сравнению с 2023 годом. Больше всего таких купюр было выявлено на юге Тюменской области — 34 штуки. В ХМАО изъяли 21 поддельную банкноту, а в ЯНАО — 10 купюр.

Ирина Пичурина