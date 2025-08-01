В Дагестане осудили вторую участницу сделки по продаже новорожденного ребенка

В Дагестане участницу сделки по продаже новорожденного ребенка суд признал виновной в п.п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

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По данным следствия, осужденная в конце 2024 года пыталась купить ребенка за 300 тыс. руб. Новорожденного передали фигурантке 1 января 2025 года при выписке из роддома.

Суд приговорил жительницу республики к трем годам колонии общего режима, предоставив отсрочку до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Константин Соловьев