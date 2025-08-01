Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг «Мастерса» в Торонто

В матче третьего круга проходящего в Торонто турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» россиянин Даниил Медведев уступил представителю Австралии Алексею Попырину. Призовой фонд соревнований превышает $9,19 млн.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу австралийца, который выиграл турнир в прошлом году. Даниил Медведев занимает 14-е место в рейтинге ATP, Алексей Попырин — 26-е. В матче четвертого круга австралийский теннисист сыграет против девятой ракетки мира — датчанина Хольгера Руне.

Российский теннисист Карен Хачанов (16-й в рейтинге) пробился в четвертый круг турнира. Со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 6:1 он обыграл американца Эмилио Наву (114). Следующим соперником Хачанова станет норвежский теннисист Каспер Рууд (13).

Турнир завершится 7 августа.

Таисия Орлова