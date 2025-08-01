Зуб шерстистого мамонта нашли археологи в Нижнем Новгороде

Археологи обнаружили в Почаинском овраге в Нижнем Новгороде коренной зуб молодого шерстистого мамонта. Его обнаружили на склоне ближе к улице Рождественской на глубине около двух метров от современной поверхности, рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале 1 августа 2025 года.

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Останки мамонтов в регионе находили: в 1930-е годы у подножия Нижегородского кремля были обнаружены остатки черепа мамонта с двумя верхними коренными зубами, добавил губернатор.

По данным исследователей, мамонты на Средней Волге начали исчезать около 11 тыс. лет назад.

Галина Шамберина