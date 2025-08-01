В Ульяновске «Регионстрой» вдобавок к приговору оштрафован за передачу взяток

Ульяновская строительная компания «Регионстрой» (ООО) привлечена мировым судьей к административной ответственности за незаконное вознаграждение в крупном размере от имени юрлица (ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ), сообщила в пятницу прокуратура Ульяновской области.

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На основании постановления прокурора Железнодорожного района Ульяновска мировой судья оштрафовал компанию «Регионстрой» на 10 млн руб.

Как сообщает прокуратура, директор ООО «Регионстрой» Ленар Камбаров, заключив ряд муниципальных контрактов на благоустройство и реконструкцию общественных пространств, «неоднократно незаконно передавал через различных лиц бывшей заместителю регионального министра ЖКХ и строительства Елене Чупахиной денежные средства за оказание содействия в беспрепятственном принятии выполненных работ». Всего, отмечает прокуратура, с апреля по декабрь 2023 года он передал взятки в сумме более 3,1 млн руб.

Владелец и бывший директор «Регионстроя» Ленар Камбаров в декабре 2024 года уже был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за дачу взятки в особо крупном размере заместителю министра Елене Чупахиной (ч.5 ст.291 УК РФ) со штрафом в размере 6,35 млн руб. До этого, в апреле 2023 года, он был приговорен к условному сроку за мошенничество при исполнении контракта на установку световых опор в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а в июле 2024 года — к пяти годам лишения свободы за драку в баре «Дуть».

Елена Чупахина в конце апреля 2025 года была приговорена Ленинским райсудом Ульяновска к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 10 млн руб. Экс-чиновницу признали виновной в пяти эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 3, ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Также решением суда конфисковано ее имущество на общую сумму 9 млн руб. 23 июля этого года Ульяновский областной суд отказал Елене Чупахиной в удовлетворении апелляционной жалобы и изменил наказание на более жесткое: восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 8,8 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах МСУ на срок 4,5 года.

Андрей Васильев, Ульяновск