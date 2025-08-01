Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье спустя пять часов отменили режим беспилотной опасности

Утром 1 августа на Ставрополье объявили отбой беспилотной опасности, который действовал пять часов — с 00:34. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ночь на пятницу губернатор Ставропольского края предупредил о возможных атаках беспилотников в регионе. О сбоях в работе интернета и необходимости скрыться в комнатах с несущими стенами без окон, население предупредили в РСЧС.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все