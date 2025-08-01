Цена аренды офисов класса А в Петербурге выросла на 16,7% за год

По итогам шести месяцев текущего года стоимость аренды офисов класса А по отношению к аналогичному периоду 2024 года увеличилась на 16,7% — с 2,57 до 3 тыс. рублей за кв. м, а класса B — на 8,2%, с 1,83 до 1,98 тыс. кв. м в месяц. До конца этого года цена аренды вырастет до 3,15 и 2,17 тыс. рублей за кв. м в месяц для классов А и B соответственно, рассказала партнер и директор департамента корпоративных услуг и продаж Maris Нелли Алейникова на мероприятии «Итоги полугодия в коммерческой недвижимости» от «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вакансия офисных площадей в городе на Неве сохраняется на низком уровне, показывая медленный рост после резкого сокращения с 11,5% для класса А и 11% для класса B в 2022 году до 3,7% и 2% в 2024 году. В первом полугодии 2025-го вакансия для всего рынка составила 4%, по итогам года она должна достичь показателей в 4,5% для класса A и 3,2% для класса B.

Основными арендаторами офисов по итогам первого полугодия в Петербурге стали банки и иные организации, оказывающие финансовые услуги (33%), госкомпании (21%), ИТ-компании (12%) и корпорации нефтегазового сектора (10%).

Аналитики подсчитали, что предложение в сегменте продажи офисов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по сравнению с первым полугодием 2024 года выросло на 11% — до 465 объектов в среднем за период. В сегменте аренды выбор сократился на 5% — до 3 957 объектов.

Интерес к покупке офисов на площадке в регионе не изменился, при этом объекты для аренды оказались на 8% востребованнее, чем за аналогичный период прошлого года. В основном пользователи искали помещения под сдачу размером до 100 кв. м (75%), в то время как на объекты площадью от 101 до 500 кв. м пришлось 19% от общего спроса, а на офисы размером свыше 500 кв. м — 6%. В сегменте продажи объектами до 100 кв. м интересовались в 46% случаев, от 101 до 500 кв. м — в 33%, свыше 500 кв. м — в 22%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Ozon арендовал около 5 тыс. кв. м площадей в бизнес-центре Space возле Яхтенного моста.

Артемий Чулков