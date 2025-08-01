В Севастополе задержан россиянин за передачу Украине данных об объектах ПВО

ФСБ России сообщила о задержании россиянина, который передавал украинским спецслужбам данные об объектах ПВО в Севастополе. Возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

Как уточнили в ведомстве, россиянин отправлял через Telegram украинской разведке фото и видео работы средств ПВО, а также передавал данные о заступлении на боевое дежурство на объектах и их координаты в Севастополе. По словам задержанного, он общался с украинским куратором на протяжении года. Затем его перевели на «человека, который отвечает за город Севастополь». Сейчас мужчина заключен под стражу.

25 июля ФСБ задержала жителя Севастополя, который, по версии спецслужбы, «инициативно вступил в ряды украинской подпольной организации» и по заданию куратора снимал «антироссийский агитационно-пропагандистский фильм».