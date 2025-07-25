ФСБ: житель Севастополя снимал антироссийский фильм по заданию Украины

ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, который, по версии спецслужбы, «инициативно вступил в ряды украинской подпольной организации» и по заданию куратора «осуществил видеосъемку антироссийского агитационно-пропагандистского фильма».

Согласно пресс-релизу ФСБ, с осени 2024 года по весну 2025-го мужчина был агентом военной разведки Украины и участником организации, запрещенной в РФ как террористическая. В снятом им фильме усмотрели элементы политической ненависти, дискредитации внешней политики России и формирования негативного образа российской армии.

В отношении мужчины расследуется дело об участии в террористической организации (по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Суд поместил его под арест.

Накануне ведомство сообщило о задержали другого севастопольца. Утверждалось, что он в соцсети призывал к авиаударам по Крымскому мосту.