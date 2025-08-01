В Ставропольском крае выбран подрядчик для ремонта 12 многоквартирных домов

В Ставропольском крае для ремонта 12 многоквартирных домов в Буденновске, Благодарном и Новоселицком округе выбран подрядчик — компания «Зенит». Строители заменят 11 крыш и шесть инженерных систем. Сумма контракта — более 79,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального Фонда капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в домах 1970 -1980 годов постройки будет заменена отопительная система, перекрыты крыши, произведут ремонт фасада и внутренние отделочные работы.

«Подрядчик определен при помощи электронного аукциона. Наша задача — не просто освоить деньги, а качественно и надолго отремонтировать жилье», — пояснил гендиректор краевого фонда Павел Корниенко.

Валентина Любашенко