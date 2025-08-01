Склад загорелся на территории Института прикладной физики в Новосибирске

В новосибирском Академгородке произошел пожар на складе Института прикладной физики. Огонь достиг площади 50 кв. м. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает местное издание NGS.ru.

Речь идет об одноэтажном здании на улице Арбузова д. 1/1. Сведений о пострадавших не поступало. Из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. На месте работали 47 сотрудников МЧС и 15 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать.

Институт прикладной физики занимается разработкой и производством оборудования для военных и гражданских нужд. Представители администрации Советского района города подтвердили ТАСС, что пожар произошел именно в складском помещении института, а не в учебных корпусах.