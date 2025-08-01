На Ставрополье 123 населенных пункта останутся без газа в августе
В августе 2025 года в Ставропольском крае временно отключат газ в более чем сотне населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Как заявили в организации, причина — планово-профилактические работы на газораспределительных станциях. Ограничивать подачу ресурса будут в 18 округах Ставрополья поэтапно, а жителей просят проявить внимательность при обращении с газовыми приборами.
«При запахе газа следует немедленно звонить по тел. 104,112 или в аварийно-диспетчерскую службу организации, с которой у вас заключен договор»,— приводятся в сообщении слова сотрудников пресс-службы.
Отключения произойдут по ранее спланированному графику.