На Ставрополье 123 населенных пункта останутся без газа в августе

В августе 2025 года в Ставропольском крае временно отключат газ в более чем сотне населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как заявили в организации, причина — планово-профилактические работы на газораспределительных станциях. Ограничивать подачу ресурса будут в 18 округах Ставрополья поэтапно, а жителей просят проявить внимательность при обращении с газовыми приборами.

«При запахе газа следует немедленно звонить по тел. 104,112 или в аварийно-диспетчерскую службу организации, с которой у вас заключен договор»,— приводятся в сообщении слова сотрудников пресс-службы.

Отключения произойдут по ранее спланированному графику.

Валентина Любашенко