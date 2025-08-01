В память о погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле высадят 11 елей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) высадят 11 елей в память о погибших при обрушении дома из-за взрыва газа на ул. Сибирская, 81, сообщил у себя в Telegram мэр Владислав Пинаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Взрыв произошел ровно год назад. Часть дома, которая не обрушилась, снесли — на его месте появится зеленая зона. «На месте обрушившегося дома продолжается благоустройство. К осени здесь появится небольшой сквер и детские площадки. Особым знаком станут 11 елей, которые мы высадим в память о каждом, чью жизнь оборвала трагедия»,— сказал господин Пинаев.

Напомним, взрыв газа в пятиэтажном жилом доме произошел 1 августа прошлого года. В результате обрушились первый и второй подъезды (всего их в доме было шесть). В результате ЧП 11 человек погибли, среди них пятеро детей, 15 человек получили травмы.

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассматривает дела мастера Максима Гривского, слесарей Александра Алимова и Александра Ерыкина. По данным следствия, 24 июня 2024 года сотрудники газовой службы проводили проверку внутригазового оборудования в доме №81 по улице Сибирской. Во время проверки они не обнаружили неполадок.

Подробнее о трагедии — в материале «Газ дома не пощадил»

Ирина Пичурина