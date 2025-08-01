За ночь над Черноземьем силы ПВО сбили 36 БПЛА

С 23:30 31 июля до 04:10 1 августа над Россией ликвидировали 60 беспилотников, включая 36 над Черноземьем. 31 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, три — над Воронежской, два — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Воронежский губернатор Александр Гусев рассказал об уничтожении нескольких БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе начался в 23:15 и продлился до 07:05, за это время системы оповещения включались в Воронеже, Нововоронеже и Острогожском районе области.

В правительстве Липецкой области подтвердили информацию оборонного ведомства. Белгородские власти ночные атаки пока не комментировали.

Прошлой ночью над Черноземьем уничтожили 12 БПЛА. По данным Минобороны, пять из них сбили над Воронежской и Белгородской областями, два — над Тамбовской. Воронежский губернатор заявил о ликвидации десяти беспилотников в регионе.

Кабира Гасанова