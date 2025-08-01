Военно-грузинскую дорогу в Северной Осетии открыли для всех видов транспорта

«Верхний Ларс» открыли для всех видов автотранспорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Накануне о приостановке движения по военно-грузинской дороге для всех видов транспорта из-за угрозы схода селевых потоков на грузинской стороне также сообщил господин Меняйло.

С 06:40 сегодня, 1 августа, дорога открыта во всех направлениях на основании распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности правительства республики, подтверждает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Константин Соловьев