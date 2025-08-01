WSJ: Евросоюз скептически отнесся к смене стратегии Трампа в диалоге с Россией

Американские официальные лица и главы стран Евросоюза отнеслись скептически к решению президента США Дональда Трампа сократить дедлайн для России по мирному урегулированию на Украине. По словам источников газеты The Wall Street Journal, в ЕС считают, что господин Трамп пока не предпринял значительных санкций для России за ее «неспособность» разрешить конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

«По сути, Соединенные Штаты не ввели в общей сложности ни одного нового санкционного пакета против России с 20 января»,— сказал экс-сотрудник Госдепартамента Эдвард Фишман. Он добавил, что рестрикции на практике были ослаблены с приходом господина Трампа к власти.

Как рассказали изданию американские чиновники, господин Трамп осознал, «что не может рассчитывать на свои рабочие отношения с Путиным» для заключения мирного договора между Москвой и Киевом. Теперь он предпринимает тактику давления на Россию в сочетании с поставками оружия Украине через страны Европы.

29 июля господин Трамп дал России 10 дней на достижение мира на Украине, этот сок истекает 8 августа. До этого президент США назначил крайний срок в 50 дней. В Кремле приняли к сведению очередные заявления господина Трампа и заявили об «определенном иммунитете» к рестрикциям по отношению к России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Десять дней, которые не принесут мир».