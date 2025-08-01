«Обстоятельства иногда сильнее»

В США не исключают, что мирное решение по Украине удастся найти до 8 августа. При этом Вашингтон по-прежнему готов вводить в отношении России новые санкции, в том числе против банковского сектора. Тем временем госсекретарь Марко Рубио сообщил о непубличных контактах между Кремлем и Белым домом, однако компромисс, по его словам, не был найден. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе оценивает вероятность новых ограничений как весьма высокую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью Fox News Radio преподнес почти что сенсацию. Оказывается, контакты американцев с российской стороной продолжаются, причем на достаточно высоком уровне. Некий серьезный разговор состоялся на днях. Похоже, что Кремль представляли сразу несколько влиятельных фигур, как принято говорить, из высшего эшелона власти. Однако, по словам дипломата, общение закончилось безрезультатно. Мирное решение украинской проблемы найти не удалось. Кроме того, Рубио прокомментировал перспективу глобальной конфронтации между Россией и США. По его словам, подобное немыслимо, это то, чего мы никогда не увидим. С высокой долей вероятности этот вопрос также обсуждался в ходе секретной беседы, а, может быть, даже и был главным.

Собственно, произошедшее, безусловно, важное событие многое объясняет, в частности, практически полное отсутствие внятной реакции Москвы на так называемые ультиматумы Дональда Трампа.

Иными словами, мы видим попытку снять возникшее напряжение путем непубличных контактов. Возможно, дело обстоит именно так. Как бы то ни было, в Вашингтоне надеются на то, что до 8 августа удаться заключить мирную сделку по Украине. В противном случае США прибегнут к обширному арсеналу различных мер давления. В дополнение к санкциям в отношении нефти и пошлинам Рубио упомянул еще и российский банковский сектор, которого могут коснуться новые ограничения. Тем временем американские представители уведомили Совбез ООН, что президент Дональд Трамп надеется заключить мирную сделку именно к этому сроку. Не будем ничего прогнозировать.

К слову, в США находится глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. В ходе встречи с коллегой из NASA Шоном Даффи достигнута договоренность о совместной эксплуатации Международной космической станции вплоть до 2028 года, а потом, к 2030-му, планируется совместно свести ее с орбиты, если доживем, конечно. При этом так кажется, что на этом российско-американское космическое сотрудничество закончится. Ну а пока Дональд Трамп, не дожидаясь часа Х, предупреждает о последствиях покупателей российской нефти. Но вернемся к интервью Марко Рубио. Есть некоторые основания предполагать, что госсекретарь США особого оптимизма не испытывает. Это больше похоже на оправдание, мол, мы сделали все, что могли, санкции вводить не хотим, но обстоятельства иногда оказываются сильнее.

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Дмитрий Дризе