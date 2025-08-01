«Теплосеть СПб» проведет гидравлические испытания в трех районах Петербурга

В пятницу, 1 августа, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»» проверят надежность трубопроводов в трех районах города. Гидравлические испытания традиционно проводятся в преддверии очередного отопительного сезона, напомнили в ресурсоснабжающей организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Калининском и Красногвардейском районах в зону повторных работ входят тепловые сети, проходящие по улицам Жукова, Лабораторной, Бестужевской, проспектам: Кондратьевскому, Мечникова, Пискаревскому, Полюстровскому, Энергетиков, Среднеохтинскому и шоссе Революции.

В Выборгском и Калининском районах также повторно испытывают тепловые сети по улицам: Арсенальная, Минеральная, Комиссара Смирнова, Бобруйская, Ватутина, Выборгская, проспектам: Кондратьевскому, Лесному, Большому Сампсониевскому, Арсенальной набережной и площади Ленина.

Напомним, что в проведения работ давление в трубопроводах увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в сетях снижают до 40 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в течение этой недели теплоэнергетики запланировали проведение в общей сложности 40 гидравлических испытаний в десяти районах Петербурга.

Андрей Цедрик