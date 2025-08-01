В Ростовской области некомплект пожарных подразделений достиг 18%

Укомплектованность пожарно-спасательных подразделений в Ростовской области составляет 81,6%. Некомплект таких сотрудников достиг 18,4%. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МЧС России по региону.

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В ведомстве отмечают, что востребованными на сегодняшний день являются сами пожарные, а также водители соответствующих автомобилей.

За первые полгода 2025 года медиальная заработная плата пожарных в регионе достигла 38,6 тыс. руб., что на 8% выше показателя аналогичного периода 2024 года (35,7 тыс. руб.).

Кроме того, с января по июнь увеличилась оплата труда водителей пожарного автомобиля с 35,7 тыс. руб. до 37,7 тыс. руб. Начальники караула в этом году начали получать 44,3 тыс. руб. против 40,4 тыс. руб. в 2024 году, а командиры отделения — 42,9 тыс. руб. против 39,4 тыс. руб.

Наталья Белоштейн