Танцы на воздухе, квест и спектакль

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить танцевальную вечеринку и послушать симфо-метал, стать участниками городского квеста или побывать на театральной постановке про другую жизнь. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

1 августа в 18:00 в Парке культуры Ставрополя — вечеринка «Нью скул». Свежий звук, узнаваемые лица и энергичные биты. Каждый желающий — не пассивный зритель, а активный участник.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

2 августа в 19:00 в пространстве «Rock Bar by Abrikos Inc. Ставрополь» состоится Nightwish Tribute Show. Российская Tribute - группа, исполняющая песни финского коллектива Nightwish, мирового лидера стиля симфо-метал.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (16+)

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Какие спектакли посетить

2 августа в 19:00 в зале им. Ф.И. Шаляпина Ессентуков покажут спектакль «Другая жизнь». Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме. Но тут возле дома останавливается автомобиль фотографа Роберта, который снимает пейзажи для одного известного журнала.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

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Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» можно посмотреть семейную комедию «Мой папа — медведь». 11-летняя Маша совершенно не хочет взрослеть. В воспитательных целях отец везет девочку в небольшой лесной дом. Однажды вместо отца из чащи возвращается настоящий медведь. Теперь Маше предстоит укротить дикого зверя и вернуть родного человека.

Стоимость билетов — от 270 руб. (6+)

Следующая премьера — фэнтези «Рыжая Соня». Она— воин и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган берет Соню в плен и заставляет участвовать в смертельных схватках. Для того, чтобы обрести свободу, девушке предстоит всех победить.

Стоимость билетов — от 380 руб. (16+)

Еще одна новинка — фильм ужасов «Одно целое». Пара переживает кризис в отношениях. После переезда в уединенный загородный дом герои сталкиваются с необъяснимым: их тела с таинственной силой притягиваются. Влюбленным предстоит раскрыть тайну места, пока их тела не сольются окончательно и навсегда.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

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Чем еще можно заняться

1 августа в 15:00 в Ставрополе будет квест «Город в деталях». Площадки игры развернутся на территории Театрального сквера и площади Ленина. В развлекательной форме участники смогут узнать интересные факты об истории и развитии города, его достижениях, познакомиться с легендами и мифами столицы края.

Стоимость билетов — от 200 руб. (12+)

1 августа в 15:00 в Ставрополе состоится экскурсия ««Культурный код – город S». Местным жителям и гостям организаторы предлагают по-новому посмотреть на объекты истории, архитектуры и культуры, осмотреть другие достопримечательности краевой столицы, услышать местные легенды и узнать секреты бывшего Николаевского проспекта.

Стоимость билетов — 200 руб. (12+)

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