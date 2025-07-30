В Петербурге количество выданных автокредитов за год увеличилось на 24,6%

В Петербурге по итогам II квартала 2025 года было выдано 1,92 тыс. автокредитов. Это на 24,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Такие данные предоставили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В целом по России за этот период было выдано 253,3 тыс. таких займов. В 2024 году их число составляло 446,2 тыс. (на 43,2% меньше). В регионах наибольшее количество выданных во II квартале автокредитов было зафиксировано в Московской области (16,58 тыс.) и Москве (16,4 тыс.).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Петербурга готовы в среднем потратить на покупку автомобиля 1,4 млн рублей.

Дарья Астанина