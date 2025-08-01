В Ижевске обеспечена аренда электросамокатов через SMS при ограничении интернета

В Ижевске кикшеринговая компания Whoosh в условиях ограничения мобильного интернета организовала аренду электросамокатов через SMS, без входа в мобильное приложение, сообщает пресс-служба организации. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) оснащены IoT-модулем для связи с системой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Аренда электросамоката осуществляется через специальный номер Whoosh, на который отправляется SMS с номера телефона, привязанного к мобильному приложению. После отправки сообщения СИМ становится доступен. При парковке электросамоката SMS необходимо отправить вновь.

Напомним, мобильный интернет в Ижевске и нескольких районах Удмуртии ограничен с 26 июля на неопределенный срок. По словам председателя правительства республики Романа Ефимова, ограничение сети является «превентивной мерой для блокирования каналов координации деструктивных действий врага как против предприятий ОПК, так и против объектов социальной сферы».

К обустройству точек доступа к Wi-Fi региональные власти привлекают федеральные торговые сети. Господин рассказал, что ретейлеры «Ашан» и «Метро» уже раздают покупателям интернет. В процессе организации точек доступа находится X5 Group. Сети «Монетка», «Лента» и «Магнит» готовы обеспечить подключение к сети.