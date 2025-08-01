У экс-замглавы спецпожароохраны МЧС изъяли 6 квартир и 52 млн рублей

Мосгорсуд утвердил конфискацию имущества бывшего заместителя начальника управления спецпожароохраны МЧС Дмитрия Даудашвили в доход государства, сообщило «РИА Новости».

Решение Коптевского райсуда Москвы, вынесенное в конце прошлого года по иску Генпрокуратуры, предусматривает изъятие шести квартир (три в Москве, три в Химках), 52 млн руб., нежилого помещения в Сириусе (52 м), двух земельных участков в Подмосковье с постройками, ценных бумаг и денежного эквивалента пяти проданных квартир и двух автомобилей.

Суд установил, что пять изъятых квартир семь лет сдавались в аренду — доходы от их сдачи также взысканы. Даудашвили, занимая пост, незаконно владел двумя студиями в Сочи, квартирой в Королеве и автомобилями, позднее проданными.

30 июля Дорогомиловский районный суд установил, что Дмитрий Даудашвили получал взятки за покровительство по службе от начальника 36-го специального управления МЧС России в Алтайском крае. Его приговорили к 15 годам и штрафу в пятикратном размере взяток.

Подробнее — в материале «Ъ» «Взятки возместят пятикратно».