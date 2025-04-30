Взятки возместят пятикратно

Суд в Москве вынес приговор бывшему заместителю начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрию Даудашвили. Как установил суд, он получал взятки за покровительство по службе от начальника 36-го специального управления МЧС России в Алтайском крае. Фигуранта приговорили к 15 годам и штрафу в пятикратном размере взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Даудашвили (справа) в Дорогомиловском суде

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ Дмитрий Даудашвили (справа) в Дорогомиловском суде

Фото: Ефим Брянцев, Коммерсантъ

Дорогомиловский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрию Даудашвили. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии обвинения, в период с 2014 по 2017 год Даудашвили узнал, что один из его подчиненных, начальник 36-го специального управления МЧС России по Алтайскому краю Виктор Великодный выделял сотрудникам ФГКУ «Специальное управление ФПС №36» дополнительную материальную помощь, часть которой незаконно присваивал.

Дмитрий Даудашвили потребовал у Виктора Великодного взятки за бездействие и покровительство. Тот согласился и стал систематически передавать своему руководителю деньги в наличной и безналичной форме.

Всего таким образом Дмитрий Даудашвили получил 12,7 млн руб. Сам Виктор Великодный стал фигурантом отдельного уголовного дела о растрате (ст. 160 УК РФ) более 700 млн руб. бюджетных средств.

Отметим, что это уже не первое уголовное дело в отношении Дмитрия Даудашвили. В декабре 2024 года Хорошевский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии по обвинению в особо крупном мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Также по этому делу были признаны виновными Михаил Гойденко, Константин Маслак, Наталья Матвеева, Денис Беломытцев и Александр Стулов.

Как было установлено, офицер Гойденко с четырьмя сослуживцами направлял рапорты на имя заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили, в которых обосновывал необходимость денежных выплат сотрудникам, якобы нуждающимся в лечении. Дмитрий Даудашвили их подписывал, после чего на счет мнимого больного поступали средства, которые злоумышленники делили между собой. Ущерб от их действий тогда оценили в 40,8 млн руб.

В ходе прений сторон прокурор запросил Дмитрию Даудашвили 15 лет по совокупности приговоров и штраф 63 млн руб. Судья в целом согласилась с гособвинением и проговорила Дмитрия Даудашвили к 12 годам в колонии строгого режима и штрафу 63,5 млн руб., таким образом, он должен будет возместить полученные взятки в пятикратном объеме.

По сложению с другим уголовным делом фигуранту дали 15 лет. Также его лишили звания полковника внутренней службы и запретили занимать должности на государственной службе сроком на десять лет.

К тому же суд постановил изъять у Дмитрия Даудашвили коллекцию холодного оружия, в которую входили казачья шашка, английская сабля, японская катана и другие старинные кинжалы и клинки. Свою вину ни по одному из уголовных дел осужденный не признает.

Сторона защиты считает, что доказательств передачи денежных средств следствие не нашло. «Все обвинение строится только на показаниях самого Великодного и еще нескольких заинтересованных лиц»,— заявили адвокаты подсудимого Владимир Шелупахин и Павел Четверкин. Защитники считают решение суда незаконным и будут его обжаловать. «Приговор Хорошевского суда еще не вступил в силу, поэтому для того, чтобы складывать сроки, как это сделала судья, сейчас оснований нет»,— отметили они.

В ходе судебного процесса Дмитрий Даудашвили просил позволить ему заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Сейчас его ходатайство, по данным адвокатов, рассматривается в Останкинском райсуде столицы, ближайшее заседание по нему состоится 23 мая. Сторона защиты намерена добиваться его удовлетворения.

Ранее Коптевский райсуд Москвы по иску Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на имущество Дмитрия Даудашвили на сумму 58 млн руб. Адвокат Шелупахин заявил, что под арест попала также недвижимость родителей его подзащитного, которая фактически не принадлежит ему, а только входит в наследственную массу. Отдельно защитник отметил, что под арестом оказался также кредитный счет матери осужденного Даудашвили, по которому уже началось исполнительное производство.

Ефим Брянцев