СК начал проверку после обнаружения тела подростка в водоеме под Саратовом

В Саратовской области следствие приступило к процессуальной проверке по факту гибели подростка в водоеме в Энгельсском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла накануне, 31 июля. Тело подростка нашли на оросительном канале близ СНТ «Волжанка». Мальчику было 14 лет. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Прокуратура Энгельса поставила на контроль выяснение обстоятельств гибели подростка. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко. Как только надзорные мероприятия завершатся, решат вопрос о принятии мер реагирования.

Накануне сообщалось о двух происшествиях на воде со смертельным исходом в Астраханской области. Один из мужчин утонул на реке Бахтемир в селе Трудфронт, другой — на Большом Долбанском ильмене в поселке Лиман.

Павел Фролов