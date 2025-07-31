В Астраханской области произошло два происшествия на воде со смертельным исходом

В Астраханской области за сутки на водных объектах погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Астраханской области.

Первое трагическое происшествие произошло в запрещенном для купания месте в селе Трудфронт. На реке Бахтемир утонул 49-летний мужчина.

Еще один мужчина утонул на Большом Долбанском ильмене в поселке Лиман. Ему было 52 года. Астраханец отправился на рыбалку, а спустя некоторое время его дрейфующую лодку нашли местные жители. В обоих случаях тела извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.

Павел Фролов