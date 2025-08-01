Разница в ставках аренды на готовые и строящиеся склады в Петербурге достигла 15%

По итогам первой половины 2025 года усиливается разница в ставках аренды на готовые и строящиеся объекты складской недвижимости — последние в среднем могут стоить на 15% дешевле. Об этом на мероприятии «Итоги полугодия в коммерческой недвижимости» от «Авито Недвижимости» сообщила заместитель руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости IPG.Estate Мария Титова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За шесть месяцев текущего года было введено 48 тыс. кв. м складских помещений при прогнозе на год в 595 тыс. кв. м. Основной прирост сегодня происходит за счет реализации проектов в формате build-to-suit (87%), отметила эксперт.

Арендная ставка в складах класса А, снизилась относительно 2024 года на 3,9%, что, по мнению аналитиков, связано с падением спроса со стороны компаний e-commerce и высокой ключевой ставкой.

Общий объем сделок по объектам индустриально-складской недвижимости за первое полугодие — 65 тысяч кв. м. При этом в 2024 году показатель составлял 504 тыс. кв. м, а в 2023-м — 970 тыс. кв. м.

На «Авито Недвижимость» за I полугодие предложение по продаже складов в Петербурге и Ленобласти выросло на 49% (до 304 объектов), а по аренде — на 72% (до 2 146 объектов). Пользователи чаще всего искали объекты размером до 100 кв. м — доли от общего спроса на платформе составили 48% в аренде и 41% в продаже. В сегменте продажи на втором месте по популярности склады размером от 1000 кв. м (35%), а в аренде — объекты от 101 до 1000 кв. м (37%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем строительства на рынке складской недвижимости в Петербурге вырос на 5%.

Артемий Чулков