Объем строительства на рынке складской недвижимости в Петербурге вырос на 5%

По итогам первого полугодия 2025 года объем нового строительства на рынке складской недвижимости в Петербурге и Ленобласти составил 233 тыс. кв. м. Это на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из аналитического отчета Commonwealth Partnership (CMWP), данными из которого в компании поделились с «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рост показателя эксперты рынка связали с вводом в эксплуатацию объектов под конкретного клиента (BTS). Крупнейшими объектами нового строительства стали «Ozon Порокшино» (117 тыс. кв. м) и складской комплекс «Давыдово» (38 тыс. кв. м).

При этом доля свободных площадей на рынке складов в Петербурге по итогам II квартала года выросла на 1,8 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Доля субаренды в структуре вакансии составила 75%.

Сумма купленных и арендованных площадей на объектах класса А и В в Петербурге и Ленобласти составила 40 тыс. кв. м. В настоящий момент доля свободных площадей — 2,6%.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что рынок складов для индивидуального хранения в Петербурге пополнили девять новых объектов.

Андрей Цедрик