Бастрыкину доложат по делу о разбитых дорогах у тюменского села Каргалы

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о разбитых дорогах у села Каргалы в Тюменской области, передает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Местные жители пожаловались председателю ведомства на то, что две автодороги в Викуловском районе, которые соединяют Каргалы с районным центром — селом Викулово, находятся плохом состоянии. На дорогах нет асфальта, много ям, грунт размывается во время дождей. — из-за этого проезд для транспорта, включая машины экстренных служб, к домам местных жителей затруднен. Их обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к организации ремонта не принято.

Ранее Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации об отсутствии дорог к новостройкам в Тюмени. Дома на ул. Стройотрядовская ввели в эксплуатацию более четырех лет назад, однако дороги к ним до сих пор не построили. Единственный путь к ним затапливается во время дождей.

Ирина Пичурина