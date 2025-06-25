Бастрыкин заинтересовался отсутствием дороги к новостройкам в Тюмени

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации об отсутствии дорог к новостройкам в Тюмени, сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно данным СМИ, многоквартирные дома на ул. Стройотрядовская ввели в эксплуатацию более четырех лет назад, однако дороги к ним до сих пор не построили. Единственный путь к ним затапливается во время дождей, что усложняет передвижение жителям домов, в которых проживает свыше тысячи человек. Обращения к властям результатов не принесли.

Напомним, в начале года Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жильцов ЖК «Озерный Парк» в Тюмени, где застройщик не выполнил обязательства по строительству социальной инфраструктуры.

Ирина Пичурина