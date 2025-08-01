Торговцев галлюциногенными грибами и марихуаной задержали в Красноярске

Красноярские полицейские задержали трех торговцев галлюциногенными грибами и марихуаной. 35-летний предполагаемый организатор группы и два его помощника на время следствия заключены под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным полиции, задержанные торговали марихуаной и галлюциногенными грибами, передавая покупателям лично в руки. Лидер преступной группы приобретал оптовые партии товара, а затем передавал их сообщникам для реализации мелкими частями.

У дилеров изъяли в общей сложности более 3 кг марихуаны и свыше 200 г галлюциногенных грибов. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Илья Николаев