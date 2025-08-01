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Омский губернатор отменил свой указ об увеличении тарифов ЖКХ

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ об отмене повышения тарифов на коммунальные услуги. Документ датирован 31 июля.

Виталий Хоценко

Виталий Хоценко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Виталий Хоценко

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Установить, что к правоотношениям, возникшим с 1 июля 2025 года, применяются предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на 2025 год, утвержденные указом губернатора Омской области от 13 декабря 2024 года №267…»,— говорится в указе.

Ранее глава региона утвердил постановление, согласно которому с 1 июля 2025 года предельный индекс оплаты услуг ЖКХ должен был увеличиться с 16,1% до 39,6%.

Как писал «Ъ-Сибирь», на этой неделе стало известно, что областная прокуратура направила в суд иск с требованием признать решение о повышении тарифов на ЖКХ незаконным. Надзорным ведомством было установлено, что Региональная энергетическая комиссия «при пересмотре тарифов на тепловую энергию утвердила изменения, внесенные в инвестиционную программу АО «Тепловая компания». При этом компания не провела фактическое обследование сетей, в результате чего нельзя было установить реальные затраты, считают правоохранители.

Александра Стрелкова

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