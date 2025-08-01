Хабаровская дума дала муниципалитетам право на ввод запретов электросамокатов

Депутаты Хабаровской краевой Законодательной думы на внеочередном заседании в четверг одобрили законопроект, дающий муниципальным властям право установления и регулирования порядка размещения на территории электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Муниципальные власти смогут, например, вводить зоны запрета использования, места и правила парковки, сообщили «Ъ» в представительском органе.

Число ДТП с участием прокатных электросамокатов в регионе растет. За первое полугодие таких насчитывается 36. По статистике краевого минздрава, озвученной спикером думы Николаем Шевцовым, за полтора года (с начала 2024 г.) за медицинской помощью обращалось 417 пострадавших в происшествиях с СИМ, среди них 189 детей.

Наиболее вероятен запрет СИМ в Хабаровске, где жители давно жалуются на создаваемый ими беспорядок. Мэрия на своем сайте проводит опрос горожан по этой теме.

В случае, если прокатные компании не пожелают подчиняться регламентации, депутаты намерены инициировать введение в КоАП РФ штрафов за брошенные электросамокаты.

Первыми в РФ ограничения на использование СИМ ввели власти Благовещенска. Однако, спустя пару дней прокуратура нашла в постановлении мэра нарушения.

Эрнест Филипповский, Хабаровск