Прокуратура нашла нарушения в решении о запрете электросамокатов в Благовещенске

В Амурской области прокуратура отреагировала на полный запрет использования электросамокатов и внесла представление мэру Благовещенска с требованием рассмотреть выявленные нарушения закона. Об этом сообщает Amur.life.

Как писал «Ъ», 14 июля в Благовещенске вступил в силу полный запрет на размещение и использование электросамокатов, а также гироскутеров, моноколес и подобных устройств с электродвигателем — средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Тогда мэр Олег Имамеев сообщил, что мера введена в соответствии с законом, принятым региональным законодательным собранием в конце июня. В законе предусмотрели административную ответственность в виде штрафов до 100 тыс. руб. за передвижение или размещение СИМ. Закон также дал муниципалитетам полномочия устанавливать полный запрет на использование самокатов.

Одновременно с принятием областного закона дума Благовещенска внесла изменения в Правила благоустройства города. Они были дополнены запретом на перемещение на СИМ по территориям общего пользования за исключением определенных территорий, на которых передвигаться на электросамокатах можно.

При этом такие территории не были определены администрацией Благовещенска, что можно расценивать как нарушение права на свободу передвижения, предусмотренного Конституцией РФ, приводит Amur.life оценку своего источника. По данным информагентства, представление еще рассматривается. В мэрии комментариев пока не дают.

Анна Яшина, Благовещенск